Бомж устроил поджог автомобиля на улице Крыленко

В Невском районе Петербурга был совершен поджог иномарки. Огонь также повредил припаркованную рядом машину. Подозреваемого задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 5 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что у первого корпуса дома 1 по улице Крыленко, возле магазина “Магнит”, из салона иномарки Volkswagen Polo валит дым.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили, что возгорание в салоне машины произошло по неустановленным причинам. В результате пожара авто полностью выгорело. Также пламя задело автомобиль, припаркованный рядом. В результате пожара пострадавших не было.

Позднее владелец сгоревшего авто сообщил о том, что его машину поджег неизвестный. В тот же день, у дома 25 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний бомж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга сгорело авто марки Mercedes.