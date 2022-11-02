В Кудрово задержали пьяного дебошира, разгромившего подъезд

Во Всеволожском районе Ленобласти у жителей одного из домов в Кудрово выдался неспокойный вечер, который им обеспечил нетрезвый мужчина, по неизвестным причинам решивший разгромить подъезд.

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером во вторник, 1 ноября, в полицию обратился консьерж дома 15 по Пражской улице в поселке Кудрово, который сообщил о том, что в четвертой парадной неизвестный мужчина ломает оборудование и другие предметы.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали нетрезвого мужчину, 1985 года рождения. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. В результате инцидента пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в жилом доме Кдрово был найдет труп мужчины с порезанным горлом.