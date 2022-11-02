Следком возбудил уголовное дело по факту взрывной разгерметизации газопровода в Колпино

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разгерметизации подземного газопровода, который произошел 31 октября в Колпино.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, Следственным отделом по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Согласно версии следствия, в понедельник, 31 октября, на пустыре рядом с домом 28 по улице Севастьянова, произошел срыв заглушки на принадлежащей одной из коммерческих структур трубе подземного газопровода (газ отсутствует ввиду ремонта, труба была заполнена сжатым воздухом) которая, в свою очередь, повредила продувочную свечу на соседней нитке газопровода, что повлекло за собой выброс (без горения) газовых потоков в атмосферу.

Сообщаеться, что пострадало более 30 припаркованных автомобилей, сумма ущерба устанавливается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга на улице Севастьянова взорвалась подземная газовая труба.