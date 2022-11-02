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Полиция Петербурга задержала мигранта, забравшего у двух пенсионерок более 1 млн рублей

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В Приморском районе Петербурга был задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 октября в полицию обратилась жительница Приморского района, 1936 года рождения, которая сообщила о том, что она стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП”. Женщина передала курьеру 400 тысяч рублей.

В воскресенье, 29 октября, с аналогичным заявлением в правоохранительные органы обратилась еще одна пенсионерка, 1931 года рождения, которая отдала 800 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция задержала подозреваемого в совершении указанных преступлений. Им оказался 31-лентий мигрант.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кировском районе Петербурга был задержан 17-летний подросток, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

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