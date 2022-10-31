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На двух петербуржцев напал злоумышленник с ножом, отобравший у них кошельки и документы

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© Фото: pxhere

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Во Фрунзенском районе на двух мужчин напал неизвестный, который отобрал у потерпевших кошельки и документы под угрозой ножа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 30 октября, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 7 по Альпийскому переулку на заявителя и его друга напал неизвестный злоумышленник и, угрожая ножом, отобрал у них документы и кошельки, после чего скрылся.

Одному из потерпевших потребовалась госпитализация.

В тот же день “по горячим следам” по подозрению в совершении преступления был задержан на Белградской улице 32-летний портовый рабочий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе двое злоумышленников, угрожая ножом попытались завладеть смартфоном местного жителя, но не смогли.

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