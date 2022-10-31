На Садовой улице несколько человек избили битами двух мужчин

В Адмиралтейском районе двое мужчин были избиты битами на Садовой улице. Один из потерпевших скончался. Подозреваемых уже задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 30 октября, в 01:42 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома 42 по Садовой улице лежат двое мужчин, которых избили битами три неизвестных злоумышленника.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двух пострадавших, которые были госпитализированы бригадой скорой помощи в медучреждение с различными травмами. От полученных увечий, один из потерпевших умер в больнице.

Сотрудникам полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления мигрантов, 32 и 25 лет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга раненный мужчина попросил сотрудников ГИБДД задержать порезавшего его злодея.