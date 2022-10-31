В пожаре на Руставели пострадал петербуржец

В Калининском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал один местный житель.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 30 октября в 23:58. Возгорание произошло в квартире в доме 56 на улице Руставели.

Пожар был ликвидирован в 00:27. В квартире обгорела обстановка на площади двух квадратных метров. В результате происшествия пострадал один мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартирном пожаре в Колпинском районе пострадал мужчина. В результате пожара на кухне выгорела обстановка на площади девяти квадратных метров.