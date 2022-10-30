На Ветеранов иномарка сбила перебегавшую дорогу школьницу

В Красносельском районе Петербурга на 17-летнюю школьницу совершила наезда машина, водитель который неоднократно “попадался” за нарушение скоростного режима.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 октября, в 07:00 у дома 173 по проспекту Ветеранов, 32-летний водитель автомобиля марки Hyundai совершил наезд на девятиклассницу, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Было установлено, что водитель иномарки за 2022 год 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Петербурге 34-летний водитель совершил наезд на 15-летнюю девочку.