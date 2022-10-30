В Кингисеппском районе погиб дважды сбитый пешеход

В Кингисеппском районе Ленинградской области на автодороге мужчина был сбит два раза подряд, после чего скончался.

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером в субботу, 29 октября, на 16-м километре автодороги «Кингисепп-Манновка», автомобиль «УАЗ Патриот» под управлением 25-летнего водителя совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода – неустановленного мужчину, 35-40 лет. После этого, на потерпевшего повторено совершил наезд 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140».

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

Было установлено, что водитель УАЗа в 2022 году привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что на проспекте Народного ополчения 34-летний водитель выехал на "красный" и совершил наезд на 15-летнюю девочку.