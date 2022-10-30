В Петербурге задержан несовершеннолетний мошенник, обманувший пенсионерку

В Кировском районе Петербурга полиция задержала еще одного подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионеру. Задержанным оказался 17-летний первокурсник.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 октября в полицию обратилась жительница Кировского района, 1937 года рождения, с заявлением о том, что она стала жертвой мошеннической схемы “ДТП с родственником” и передала 100 тысяч рублей курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В пятницу, 28 октября, в своей квартире в доме 19 по Пионерской улице был задержан за совершение преступления 17-летний юноша, учащийся на первом курсе колледжа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе полиция задержала 18-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.