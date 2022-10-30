В Петербурге полиция задержала юную мошенницу, лишившую двух пенсионерок денег

В Приморском районе была задержана 18-летняя девушка, подозреваемая в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 октября в полицию обратилась женщина, 1939 года рождения, с сообщением о том, что она стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП” и передала 200 тысяч рублей курьеру.

На следующий день, 25 октября, в Приморском районе езе одна пенсионерка, 1935 года рождения, стала жертвой аналогичного обмана и передала 100 тысяч рублей.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В пятницу, 28 октября, в 14:10 у дома 25 по Выборгскому шоссе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую 18-летнюю неработающую девушку.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга полиция задержала с поличным мошенника, при попытке забрать у обманутой пенсионерки деньги.