В центре Петербурга двое злоумышленников пырнули на улице мужчину

В Центральном районе Петербурга раненный и окровавленный мужчина попросил о помощи в поимке обидчика сотрудников ГИБДД, которым удалось задержать двух подозреваемых.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 октября, около 05:10 к наряду ГИБДД подошел мужчина, 1993 года рождения, который, показав кровь у себя на животе, указал в сторону двух убегающих мужчин и сообщил, что один из них ударил его ножом около 10 минут назад у дома 6 по улице Восстания.

Спустя небольшой отрезок времени, “по горячим следам” наряд ГИБДД задержал двух подозреваемых мужчин, 29 и 45 лет. Было установлено, что оба ранее были судимы. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга при неизвестных обстоятельствах мужчина получил смертельное ножевое ранение.