В Петербурге Mercedes на скорости сбил насмерть пешехода

В Адмиралтейском районе Петербурга любительница погонять сбила переходящего в неположенном месте пешехода, который скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 27 октября, в четверг, около часа ночи у дома 30 по Московскому проспекту иномарка Mercedes-Benz СLA под управлением 22-летней девушки, на скорости совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 31-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что автоледи 130 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости за последние два года. Девушка доставлена в полицию. Следователи проведут проверку по факту смертельного ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленобласти женщина умерла после того, как была сбита два раза подряд.