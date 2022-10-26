В Ленобласти за приставание к ребенку был задержан пенсионер

В Волосовском районе Ленобласти полиция задержала пенсионера, которого подозревают в домогательствах к пятилетней девочке. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23 октября около 21:00 в полицию из деревни Рабитициы поступило сообщение от местного жителя. Мужчина зашел в гости к 71-летнему пенсионеру и обнаружил в квартире незнакомую девочку пяти лет.

Прибывшие сотрудники правопорядка установили, что девочка проживает в соседнем доме в благополучной семье. Около 18:00 ее забрала из садика мама и спустя пол часа отпустила ребенка погулять на улицу. Пенсионер, встретив ее, предложил пройти к нему домой под предлогом угостить и совершил в отношении нее насильственные действия.

Пожилой мужчина был доставлен в следственные органы, где в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кингисеппе задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях по отношению к двух несовершеннолетним подросткам.