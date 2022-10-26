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В Петербурге задержан лжемастер, оставивший пенсионера без 387 тысяч рублей

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В Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина вызвал мастера для того, чтобы перенести данные с телефона на телефон. После оказание услуги, пенсионер недосчитался 375 тысяч рублей, попавших из онлайн-банка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 20 октября в полицию обратился пенсионер, 1952 года рождения, который сообщил, что его обманул аферист.

Выяснилось, что накануне мужчина вызвал мастера, чтобы перенести с телефона на телефон данные. После оказания услуги, потерпевший обнаружил списание 375 тысяч рублей в онлайн банке. На следующий день мастер, придя снова, попросил за установку антивируса 10 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 385 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В понедельник, 24 октября, правоохранители задержали подозреваемого 19-летнего молодого человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан иностранец, который находится в межгосударственном розыске.

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