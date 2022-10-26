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В Петербурге задержан мужчина, находящийся в межгосударственном розыске за сбыт наркотиков

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© Фото: pxhere

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В центре Петербурга был задержан иностранец, который находится в межгосударственном розыске за сбыт и изготовление наркотических веществ на родине.

Как сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во вторник, 25 октября, у дома 4 “а” по Думской улице сотрудниками полиции и сотрудниками Главка был задержан 23-летний гражданин сопредельного государства. Молодой человек находится в межгосударственном розыске и разыскивается за совершение на территории родной страны преступлений, предусмотренных статьями, соответствующими части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств).

Было установлено, что в июле этого года, задержанный сбывал на территории своего государства наркотики, а также выпрашивал наркотические растения.

Инициатору розыска уже сообщили о задержании.

Ранее Свнкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала жителя Мурманска, который разыскивался за незаконную ловлю крабов.

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