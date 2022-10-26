В Петербурге конфликт двух мужчин закончился смертельным ножевым ранением

Во Фрунзенском районе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ножом в грудь. Потерпевших скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 25 октября, в 01:18 в дежурную часть обратилась женщина с сообщением о том, что на ее брата напали и ранили возле кафе на Купченской улице.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины, 2000 года рождения, с ножевым ранением грудной клетки. В тот же день сотрудникам полиции удалось “по горячим следам” задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 39-летний гражданин, который во время внезапно возникшей ссоры, ударил оппонента ножом в грудь.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга мужчиа получил смертельное ножевое ранение от неизвестного злоумышленника.