В Петербурге задержали обманувшего пенсионерку на 380 тысяч рублей мошенника

В Выборгском районе полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отдел полиции обращался мужчина, который сообщил, что его теще, 1945 года рождения, позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь якобы попала в ДТП и для решения вопроса необходимо передать курьеру деньги, что пенсионерка и сделала. Сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители сумели найти и задержать подозреваемого у дома 154 по проспекту Энгельса. Им оказался гражданин сопредельного государства, 1983 года рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе был задержан мужчина. Правоохранители подозревают его в мошенничестве по отношению к пенсионерке. В данный момент полиция проводит мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.