В Петербурге задержали жителя Мурманска, находящегося в розыске за ловлю крабов

В Петербурге уроженец Мурманска привлек внимание полиции хранением сигнального пистолета. Оказалось, что на родине его объявили в розыск за несанкционированную ловлю крабов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 октября, в субботу, в полицию поступило сообщение о том, что в доме 31 по Большому проспекту снимает квартиру мужчина, у которого был замечен пистолет.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали 29-летнего жителя Мурманска. Как выяснилось он объявлен в розыск за подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

У мужчины изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет. Инициатору розыска сообщили о поимке нарушителя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области сотрудники уголовного розыска Главка задержали иностранца, который находился в розыске за мошенничество.