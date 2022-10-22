В пожаре в коммуналке на Художников пострадал петербуржец

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. В результате инцидента пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, 21 октября в 14:14 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в дома 22 по проспекту Художников.

Возгорание произошло в шестрикомнатной коммунальной квартире. В комнате площадью 6 квадратных метров огонь охватил два “квадрата”.

Пожар был ликвидирован в 14:32. В результате происшествия пострадал местный житель, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и три единицы технинки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартирном пожаре в Московском районе потрадали три человека.