В Ленобласти задержали мужчину, находящегося в розыске за мошенничество

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники уголовного розыска Главка задержали иностранца, который находился в розыске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28-летний уроженец среднеазиатского государства был задержан в деревне Систо-Палкино. Мужчина обвиняется в мошенничестве на территории своей страны.

В 2020 году задержанный, находясь на родине, путем обмана, предложил знакомому вести совместно бизнес в сфере пчеловодства. Заполучив денежные средства от компаньона в размере около миллиона рублей, злоумышленник потратил их на собственные нужды, после скрылся.

Задержанный доставлен в дежурную часть, инициатор розыска уже проинформирован.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали женщину, которая пряталась от правоохранителей 13 лет. Ранее она была осуждена за сбыт наркотических средств.