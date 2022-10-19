В Петербурге за приставания к школьнице задержан мигрант

В Выборгском районе Петербурга к 14-летней школьнице на улице приставал неизвестный мужчина. Полиция быстро смогла найти и задержать злодея.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 18 октября в 18:00 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в районе 08:00 к ее несовершеннолетиям дочери на улице приставал неизвестный мужчина, трогал за интимные места. Злоумышленника спугнули прохожие.

В тот же день, в 19:00 у дома 20 по улице Федора Абрамова правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний мигрант.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга у 14-летней школьнице приставал неизвестный молодой человек, на вид лет 17-18.