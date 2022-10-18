В пожаре на Фрунзе пстрадали три петербуржца

В Московском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире, после которого троим местным жителям потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, во вторник, 18 октября, в 00:55 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в отдельной трехкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме на улице Фрунзе.

В квартире происходило горение на площади 20 квадратных метров. Пожарные смогли ликвидировать огонь в 01:18. В результате происшествия пострадали три человека. Их госпитализировали в медучреждения. Состояние потерпевших не уточняется.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга произошел пожар на балконе квартиры. В результате происшествия пострадала местная жительница, которая была госпитализированна.