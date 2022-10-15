В Петербурге суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела о подделке военного билета

В Петербурге суд отправил в СИЗО фигуранта дела о взятке за выдачу военного билета.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Дзержинский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”,”в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно версии следствия, подсудимый, передал врачу-терапевту военного комиссариата 145 тысяч рублей, оставив себе 55 тысяч. В результате получения взятки, начальник военкомата поспособствовал незаконному освобождению призывника от призыва.

Подсудимый свою причастность отрицал, ссылаясь на заговор. Суд отправил его в СИЗО до 11 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начальника, обвиняемого во взяточничестве, военного комиссариата отправили под домашний арест.