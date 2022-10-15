В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку почти на миллион рублей

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 13 октября в 22:00 в полицию Красносельского района обратилась 88-летняя пенсионера с сообщением о том, что в 13:10 на ее домашний телефон позвонил неизвестны и под предлогом не привлечения ее подруги к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил выбросить пакет с 900 тысячами рублей в окно, который забрал курьер.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующей день, 14 октября, в хостеле на Галерной улице был задержан подозреваемы неработающий 34-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга телефонные мошенники обманули пенсионерку более чем на пять миллионов рублей.