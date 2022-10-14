В Петербурге мужчина получил срок за выливание кислоты на лицо подруги

В Петербурге суд отправил в колонию молодого человека, который из ревности изуродовал серной кислотой несовершеннолетнюю подругу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении 25-летнего гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б»,»з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Согласно материалам суда 10 декабря 2021 года, подсудимый, на почве ревности и личной неприязни, с целью изуродовать лицо и причинить вред здоровью, вылил из пластиковой бутылки серную кислоту на голову своей несовершеннолетней подруге.

Суду молодой человек пояснил, что совершил содеянное в состоянии аффекта. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Московский районный суд отправил в колонию мужчину, который вынес драгоценности из церкви.