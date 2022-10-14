Полиция задержала мужчину, открывшего с перепоя пальбу по окнам в Мурино

Во Всеволожском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина решил пострелять из карабина по окнам квартир в Мурино. Стрелок задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию города Мурино поступили сообщения сразу от трех жильцов дома 37 по Оборонной улице. Поздним вечером 13 октября, по округе разносились громкие хлопки. А на утро местные жители обнаружили в окнах следы от пуль. Двоим из них разбило балконные стекла.

Правоохранители сумели установить и задержать стрелка. Им оказался 41-лентий мужчина, который будучи нетрезвым решил пострелять из охотничьего карабина из квартиры в сторону лесополосы, однако нетрезвый стрелок “промахнулся” в дом напротив.

Оружие изъято, злоумышленник дал явку с повинной. Известно, что ранее он уже был пойман на стрельбе из окна.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Пушкинском районе Петербурга пенсионер открыл пальбу в сторону прохожей из окна квартиры.