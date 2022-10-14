На Ремесленной улице огонь уничтожил три иномарки

В Петроградском районе Петербурга огонь охватил три припаркованных автомобиля. Причины пожара неизвестны.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в пятницу, 14 октября в 05:10 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 21 по улице Ремесленная.

Приехавшие на место работники экстренной службы смогли ликвидировать пламя к 05:34. Огонь уничтожил три припаркованные у дома иномарки: MINI Cooper, BMW, Land Rover.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля ВАЗ. Пламя также захватило и стоящую рядом иномарку, у которой выгорез багажный отсек. К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.