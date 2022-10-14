На стройплощадке на Академика Константинова рабочий вонзил в коллегу арматуру

В Калининском районе ссора двух рабочих на стройке закончилась для одного госпитализацией, а для другого — задержанием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 13 октября, в полицию сообщили о ранении на стройплощадке на улице Академика Константинова. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили 26-летнего мигранта, с проникающим ранением живота. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.

В тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний мигрант, который в ходе конфликта нанес потерпевшему ранение железной арматурой. Оба мигранта являются рабочими на стройке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти женщина в целях самообороны ударила ножом мужа-наркомана.