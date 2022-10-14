В Петербурге на съемной квартире обнаружили окровавленный и раздетый труп

В Петроградском районе Петербурга пенсионерка обнаружила тело снимавшего у нее квартиру мужчины. Труп был без одежды.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 13 октября, в 20:55 в полицию поступило сообщение от пенсионерки о том, что в квартире дома по Вящемскому переулку, она обнаружила труп квартиросъемщика. Все вещи били раскиданы, на полу кровь, мужчина лежит без одежды.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, обнаружили тело 56-летнего неработающего гражданина с гематомами и ссадинами. Известно, что погибший прошивал один и часто злоупотреблял алкоголем.

Труп направлен в морг для выяснения причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга полицейские обнаружили в кустах тело мужчины в трусах. Рядом с трупом была разбросанна одежда. Тело было отправлено в морг для установления причины смерти.