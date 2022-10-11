Под Петербургом семья с ребенком попала в ДТП из-за лося

В Волховском районе Ленинградской области петербургская семья попала в ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщает Neva.Today, вечером 10 октября на 170 километре автодороги “Кола” произошла авария. Иномарка Nissan Almera, под управлением 35-летнего мужчины, столкнулась с вбежавшим на дорогу лосем.

От удара автомобиль отбросило в кювет. В салоне кроме водителя находились его жена и шестилетняя дочь. Ребенка увезли в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. А вот ее родители получили травмы серьезнее. За их жизни сейчас борются врачи.

Известно, что у водителя за 2022 год было зафиксировано восемь нарушений ПДД за превышение скорости и одно нарушение за нарушение требований к перевозке детей. Информации о судьбе лося нет.