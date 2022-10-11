В Петербурге задержали мужчину, сломавшего нос девушке в ночном клубе

В центре Петербурга росгвардейцы задержали в ночном клубе гражданина, который разбил лицо посетительнице.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга, во вторник, 11 октября, в 04:30 в ночном клубе на Фурштатской улице был задержан нетрезвый мужчина, который нанес удар по лицу 23-летней девушке, в следствии возникшего конфликта. Персонал клуба воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Пострадавшая получила перелом носа и была вынуждена обратиться за медицинской помощью в травмопункт. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали в супермаркете мигранта, который попытался вынести из магазина 41 упаковку шоколадных конфет на сумму девять тысяч рублей.