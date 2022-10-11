В Петербурге задержан рецидивист, перерезавший горло мужчине на Лиговском

Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения малознакомому молодому человеку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним вечером 9 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части у дома 105 по Лиговскому проспекту лежит мужчина с перерезанным горлом.

Потерпевший был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии. Его личность устанавливается, на вид около 23 лет.

В понедельник, 10 октября, оперативники задержали у дома 4 по улице Руднева мужчину, 1988 года рождения, которого подозревают в совершении преступления. Задержанный пояснил, что нанес ножевое ранние потерпевшему в шею, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне ссоры. Проходя по дворам Центрального района, выбросил нож.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в Ленобласти был задержан рецидивист по подозрению в убийстве девушки.