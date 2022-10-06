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Следком Петербурга установил личность тела женщины, которое считалось телом Анастасии Кочервей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге следственный комитет продолжает расследование по уголовному делу по факту обнаружения 13 августа этого года тела неизвестной женщины в акватории Финского залива.

Как пишет Neva.Todaу, со ссылкой на пресс-службу Главного управления следственного комитета России по Санкт-Петербургу, специалисты получили биологические материалы от матери Анастасии Кочервей, которая проживает в Краснодарском крае, а также провели молекулярно-генетическую экспертизу.

По результатам экспертизы было установлено, что мать участницы телешоу “Дом 2” действительно является родственницей найденной в Финском заливе женщины. Удалось установить, что погибшая родилась в 1993 году, что совпадает с годом рождения Кочервей.

Напомним, что 12 августа этого года в Финском заливе был найден труп неизвестной женщины без следов насильственной смерти. Предположительно, погибшей оказалась бывшая участница “Дома 2” Анастасия Кочервей. По факту обнаружении ее трупа было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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