В Петербурге перед судом предстанет водитель тягача, причинивший ущерб в тоннеле на 1,4 млн рублей

В Кронштадте пройдет суд над водителем грузовика, который нанес ущерб путям сообщения в тоннеле дамбы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, 52-летний мужчина, обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 267 УК РФ (приведении в негодность путей сообщения).

По версии следствия, 3 ноября 2021 года, обвиняемый, управляя грузовым тягачом, перевозил крупногабаритный груз, который сильно превышал разрешенные размеры. Проигнорировав требования запрещающих знаков и предупреждения специалистов по безопасности, водитель въехал в тоннель, повредив в результате средства сигнализации и транспортное оборудование.

Своими действами мужчина нанес серьезный ущерб, который оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за осквернение памятника на кладбище суд взыскал с мужчины 1,6 миллион рублей.