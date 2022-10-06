В Петербурге шестнадцатилетняя школьница была изнасилована в отеле знакомым

В Адмиралтейском районе 16-летняя школьница отправилась с приятелем в апарт-отель, где тот ее напоил, а затем изнасиловал.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 5 октября, в полицию обратился 53-летний мужчина с сообщением, что 4 октября в вечернее время его несовершеннолетняя дочь отправилась со знакомым, с которым ее познакомили около года назад друзья, в апарт-отель, где в номере, после совместного распития спиртного, знакомый связав подростку конечности ее одеждой, изнасиловал, после чего выставил из номера.

Известно, что ранее у потерпевшей были половые связи. Семья полная, на учете в отделе по несовершеннолетним не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга к несовершеннолетней девочке приставал сожитель ее матери. Мужчина проник к ребенку в комнату, словам замок межкомнатной двери, приставал и трогал школьницу в интимных местах.