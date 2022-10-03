В Пушкине неизвестный приставал в лифте к несовершеннолетней девочке

В Пушкинском районе Петербурга неизвестный мужчина начал приставать к 10-летней девочке в момент, когда остался с ней наедине в лифте торгового комплекса.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 октября, в воскресенье, в 19:44 в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина приставал к ее несовершеннолетней дочери в торговом центре на Полковой улице города Пушкин.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что во время прогулки 10-летняя девочка вошла в помещение торгового центра, там села в лифт. Мать ребенка в это время находилась на улице. В кабине лифта, неизвестный мужчина начал прижимать девочку к себе и предлагать ей вместе с ним проследовать в неизвестном направлении.

В торговом центре установлены камеры наблюдения. Полиция ищет злодея.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга местный житель похитил с детской площадки 7-летнего мальчика и увел к себе домой.