В Петербурге полиция задержала хулигана-инвалида за стрельбу по бутылкам

В Василеостровском районе Петербурга мужчина на инвалидной коляске решил устроить на улице тир, чем напугал местных жителей, которые вызвали полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 2 октября, в 17:53 в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что у дома 15 по Гаванской улице неизвестный мужчина в инвалидном кресле ведет себя неадекватно и стреляет по бутылкам.

Прибывшие на место происшествие задержали подозреваемого гражданина, 1996 года рождения, который ранее уже был судим. У него изъяли пистолет и обойму с 66 металлическими шариками.

Мужчина отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Бабушкина неизвестный хулиган выстрелил из пневматического оружия по автобусу и скрылся.