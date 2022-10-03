В пожаре на Оптиков пострадал петербуржец



В Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадал местный житель.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступила на пульт диспетчера в воскресенье, 2 октября, в 20:29. Сообщается, что в однокомнатной квартире в доме 52 по улице Оптиков произошло возгорание на кухне.

Огонь охватил площадь 0,5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 20:53. В результате происшествия пострадал местный житель, который был госпитализирован в медучреждение. Его состояние не уточняется.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в коммунальной квартире на улице Мира в Петроградском районе вспыхнул сильный пожар. Выгорело 30 квадратных метров.