В Петербурге слесарь набрал кредитов на 8 миллионов и отдал деньги мошенникам

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина стал жертвой мошенника, который обманом заставили его “влезть” в кредиты на крупную сумму, а затем забрали эти деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 октября, в 20:16 в полицию обратился мужчина, работающий слесарем, с сообщением о том, что в период с 13 сентября по 29 сентября ему на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, который представился специалистом кредитного отдела. Введя в заблуждение заявителя, мошенник убедил его в разных банках оформить кредиты на общую сумму 8 009 000 рублей под залог квартиры. После этого, злоумышленник порекомендовал перевести денежные средства на различные резервные счета и номера телефонов.

Возбужлено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пенсионерка отдала 1,5 миллиона рублей, которые представились сотрудниками Центробанка.