На Турку местного жителя нашли в крови и с проломленным черепом

Во Фрунзенском районе Петербурга был обнаружен мужчина с множественными травмами головы и плеромами черепа. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу днем, 1 октября, в полицию сообщили о том, что в одной из квартир дома 11 по улице Турку лежит мужчина в крови. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили местного жителя, 1979 года рождения, с черепно-мозговой травмой. Пострадавший был госпитализирован.

В медучреждении ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы свода черепа, перелом нижней челюсти, а также множественные ссадины. Состояние оценивается, как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого девушка толкнула мужчину с лестницы и тот получил серьезные травмы.