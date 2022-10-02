В Петербурге произошел пожар в коммуналке на улице Мира

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, в воскресенье, 2 октября, в 8:16 поступило сообщение о возгорании в четырехкомнатной коммунальной квартире в дома 2/11 по улице Мира в Петроградском районе.

Пламя охватило площадь 30 квадратных метров. В 9:03 пожар был локализован. Сведения о пострадавших в данный момент уточняются.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар на втором этаже здания. Горели два балкона. К ликвидации огня привлекались 14 сотрудников экстренной службы и три единицы спецтехники.