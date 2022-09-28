На Дунайском петербургский школьник переходя на красный, попал под колеса иномарки

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП в котором пострадал подросток.

Как стало известно Санкт-Петербуг.ру, во вторник, 27 сентября, на Дунайском проспекте Ford Focus, под управлением 57-летнего водителя, сбил школьника, 2009 года рождения, в зоне регулируемого пешеходного перехода в тот момент, когда выполнял разворот.

Подросток передвигался на роликовых коньках на красный свет, без сопровождения родителей. В результате ДТП восьмиклассник был госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга на Геологической улице иномарка сбила школьника, переходившего дорогу в неположенном месте.