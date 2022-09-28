В Петербурге задержали гражданина Белоруссии за уклонение от призыва

В Адмиралтейском районе Петербурга был задержан 20-летний гражданин Белоруссии, который находился в розыске из-за уклонение от армии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 сентября, во вторник, на Вознесенском проспекте полиция Адмиралтейского района задержала 20-летнего гражданина Республики Белорусь, который находится в международном розыске.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 435 УК РБ, которая соответствует части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). В ближайшее время он будет отправлен в родную страну. Инициатору розыска уже сообщили о задержании уклониста.

Ранее Сантк-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга полиция задержала 19-летнего гражданина, которого подозреваеют в обмане пенсионерки на 250 тысяч рублей.