В Ленобласти мужчина ранил ножом военных в грудь и пах

Под Петербургом местный житель вступил в конфликт с двумя военными, что в итоге привело к тому, что он ранил ножом одного из них в грудь, а другого в ногу и пах.

Как пишет Nava.Today, инцидент произошел в понедельник, 29 августа, в Сосновом Бору. В полицию сообщили, что на Парковой улице рядом с супермаркетом у двух мужчин ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили 20-летнего жителя республики Карелия и 21-летнего жителя Башкортостана, которых потом госпитализировали в медучреждения в состоянии средней степени тяжести.

У одного из них, младшего сержанта, было диагностировано проникающие ранение грудной клетки, а сержанту резанные раны голени и мошонки.

В результате розыскных мер оперативники задержали подозреваемого 37-летнего мужчину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).