Шестиклассник угодил под колеса иномарки на Геологической улице

В Красносельском районе Петербурга на Геологической улице иномарка Infiniti сбила шестиклассника, который переходил дорогу в месте, где нет перехода. Подростку понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает AllNW в Красносельском районе произошло ДТП с несовершеннолетним. В пятницу вечером, 26 августа, школьник попал под колеса автомобиля марки Infiniti, за рулем которой была 37-летняя петербурженка. Мальчик перебегал дорогу в не положенном месте.

Подростка госпитализировали на скорой помощи в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. В больнице ему диагностировали закрытый перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговая травму.

Водитель иномарки за 2022 не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.