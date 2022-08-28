Рецидивист в компании школьника и безработного выгнали петербуржца из квартиры угрожая оружием



В Выборгском районе в квартиру к петербуржцу наведались нежданные гости: трое злоумышленников, угрожая ножом и пистолетом, заставили его покинуть жилье.

Как передает Neva.Today, в пятницу, 26 августа, в полицию сообщили о том, что из квартиры дома по улице Тихоокеанской трое неизвестных выгнали проживающих угрожая оружием.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 18-летний неработающий гражданин и 17-летний школьник. Выяснилось, что злодеи постучали в дверь указанной квартиры, а затем начали угрожать ее владельцу пневматическим пистолетом и выдворили его за дверь.

Также полиции удалось выяснить личность третьего злоумышленника, которые произвел выстрел в сторону потерпевшего, а после скрылся. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.