В Пушкине пенсионер-хулиган стрелял из окна в местную жительницу

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пенсионер решил из хулиганских побуждений попалить в прохожих из окна своей квартиры. Пресекать действия хулигана приехала полиция, которую вызвала женщина, поневоле ставшая мишенью для злодея.

Как сообщил AllNW, вечером в пятницу, 26 августа, в полицию Пушкинского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что из окна на первом этаже дома по Красносельскому шоссе, в ее сторону стрелял неизвестный из предмета, похожего на пистолет.

Незамедлительно приехавшие на место происшествия правоохранители, в подозрении совершенного преступления, задержали 59-летнего пенсионера. Хулиган производил выстрел из окна своей квартиры из сигнального пистолета. К счастью, никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.