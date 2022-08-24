В Петербурге нашли в реке тело звезды “Дома-2” Анастасии Кочервей

В одной из рек Петербурга было найдено тело девушки. Ею оказалась экс-участница тв-шоу “Дом-2” Анастасия Кочервей.

Как передает тв360, на опознание полиция пригласила из Краснодара мать Анастасии. Звезда “Дома-2” была единственным ребенком в семье, поддерживала хорошие отношения со своей матерью и оплачивала ее лечение, однако имела проблемы с алкоголем и наркотиками.

Подруга покойной рассказала, что у девушки были какие-то проблемы в Москве и ее преследовал некий мужчина, угрожавший расправой. Анастасия какое-то время назад перебралась в Северную столицу, продав квартиру в Краснодаре. Друзья пытались ей помочь побороть зависимость, но все сорвалось.