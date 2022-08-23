В банке на Большевиков воры оставили дырку в стене и трусы

В Невском районе Петербурга злоумышленники попытались проникнуть в банк пробив дырку в стене. Украв лишь видеорегистратор, воры оставили после себя предмет нижнего белья.

Как сообщает AllNW, в понедельник, 22 августа, в полицию обратилась работница банка “Открытие” на проспекте Большевиков. Она сообщила, что неизвестные пытались проникнуть в помещение банка проделав дыру в стене диаметром в 50 сантиметров. Был похищен видеорегистратор и сломана сигнализация.

Прибывшие оперативники обнаружили вещи, оставленные злодеями. Среди них были пять ломов, мусорный черный пакет, штаны и синие трусы с отпечатком подошвы.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.